港鐵東涌東站第一期下午2時截標　暫時1份標書

港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目，將於今日（9日）下午2時正截標。上述項目於10月初截收32份意向書。綜合市場人士意見，該項目地皮估值介乎15.7億至31.3億元，預計每平方呎樓面地價約2,000至4,000元。



截至中午12時30分，該項目暫時接獲1份標書，惟相關人士未有透露所屬代表財團。

不設補地價、前期費用11億

據悉，是次東涌東站第一期招標不設補地價安排，將由港鐵負責，而發展商要支付一筆前期費用約11億元，並建議分紅比例，招標結果將由分紅比例決勝負。東涌東站第一期同時設有商場，商場將會由港鐵保留。若果以住宅部份樓面69.6萬平方呎及前期費用計算，每呎地價約1,580元。

擬議港鐵東涌東站地盤。（張浩維攝）

東涌東站對面 預計於2029年竣工

東涌東站物業發展項目坐落於稱為東涌市地段第53號的地段上，並位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。

第一期位於項目的東南部份，其住宅樓面面積上限為695,893平方呎，商場樓面面積上限為87,544平方呎。