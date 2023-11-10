長沙灣曉柏峰首批100伙　折實呎價17602元　一房入場費392.1萬

恒地（0012）旗下長沙灣曉柏峰今日（10日）公佈首張價單，涉及100伙，戶型涵蓋一房至三房，折實平均呎價為17,602元，折實入場單位392.13萬元起，屬一房間隔。發展商表示，項目明日開放示範單位，同日下午2點開放認購登記，最快下周進行首輪銷售。



首批提供100伙 涵蓋一房至三房

首批100伙戶型涵蓋一房至三房。其中一房佔69伙、兩房佔23伙、三房佔8伙。實用面積由237至499平方呎，價單售價432.5萬元至1,000.6萬元，價單呎價由17,543元至21,985元。扣除最高10%折扣優惠計，折實售價由392.1萬元至900.5萬元，折實呎價由15,788元至19,787元。首張價單價值6.12億元。

折實入場一房392.13萬元

當中入場一房戶為第B座3樓B5室，實用面積237平方呎，折實售價392.13萬元，呎價16,544元。至於最平呎價單位為B座3樓B13室，實用面積363平方呎，屬一房間隔，折實售價573.1萬元，呎價為15,788元。

恒地林達民：「萬有引力」價 新盤未來售價下行機會不大

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，是次市區樓呎價只需一萬多元就買到，形容首批單位屬「萬有引力」價。項目將於明日開放示範單位，同日下午2點開放認購登記，最快下周進行首輪銷售。

林達民指，是次開價參考了同區住宅、集團旗下其他新盤，以及回報率等一籃子因素，無法單一地計算價格較過往出現多少折讓。不過他表示是次價格非常吸引，直言「其他發展商開呢啲價，有啲連成本都攞唔返」，料目前新盤售價已達谷底，未來再下行的機會不大。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民。

兩房無改動示範單位曝光

另外，發展商今日亦開放一伙無改動示範單位予傳媒參觀，單位按B座22樓B1室搭建，實用面積為411平方呎，屬兩房間隔，樓高3.5米，單位開則方正，可靈活擺放傢俬。長方型客飯廳連接38平方呎的「三合一」露台，配合開放式廚房。

單位的客飯廳、主人睡房及睡房均面向東面，景觀開揚，可坐擁主教山山景。主人睡房空間特大，長約4.7米，闊約2.3米，附送雙面衣櫃，増加收納空間。

↓↓第B座22樓B1室示範單位↓↓

+ 5

連方I去年11月推50伙 入場價416萬起

參考同區長沙灣近年新盤，首先於去年11月推出的連方I首張價單涉及50伙，折實平均呎價19,188元，入場開放式戶實用面積232平方呎，折實售價416萬元；而同屬恒地旗下的映築於去年1月推出，首張價單涉68伙，折實平均呎價21,379元，入場兩房戶實用面積322平方呎，折實售價621.2萬元。

另外，臨近是次新盤的AVA228及一號九龍道分別於2019年及2018年推出，首張價單同樣涉50伙。AVA228折實均價為19,700元，入場開放式戶實用面積151平方呎，折實售價280.3萬元。而一號九龍道折實均價為19,800元，入場一房戶實用面積301平方呎，折實售價557.3萬元。