樓價保障5%｜NOVO LAND賣154伙　數百名買家到場、大手客疑買兩伙

大型發展商新地（0016）上周重新部署屯門兆康NOVO LAND 2A期，新推出價單加入市場罕見的「樓價保障」條款，樓價保障金額的上限為樓價5%。該盤今日（11日）發售186伙，當中以價單賣154伙單位，折實平均呎價13,541元，折實入場335.4萬元。另招標32伙特色單位。



11:09 據代理消息，NOVO LAND 2A期暫時沽出23伙。

10:50 據代理消息，NOVO LAND 2A期暫時沽出11伙。

中原陳永傑指買家出席率80%

10:30 NovoLand 2A期今日價單推售154伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行今日買家出席率約8成，項目提供樓價保證，戶型切合剛需客需要，料今日一手銷情定必比上周理想。該行錄得一組大手客，打算斥資1,400萬購入NovoLand 三房及兩房各一伙，作家人自用。

陳永傑表示，減辣後發展商提供更多優惠促銷貨尾，令二手陷於捱打局面，昨日公布的CCL已連跌四周，於一手競爭下，相信二手樓價將持續受壓，未來數周CCL將繼續錄得跌幅。11月一手宗數暫錄200餘宗，料今日過後將突破300宗，預計全月可達1,300宗至正常水平，但未至於熾熱程度。

現場現數百排隊人龍

10:00 NOVO LAND 2A期今日在西南九龍V Walk商場進行新一輪銷售。據代理消息，早上約10時，大批準買家及地產代理已經抵達售樓處，現場出現長長人龍，目測有數百人正在排隊。

周六以價單形式發售的154伙，戶型涵蓋開放式至三房，其中開放式佔10伙、一房佔26伙、兩房佔72伙、三房佔46伙，折實售價335.4萬元至914.68萬元，呎價介乎12,345至14,990元。整批市值近11億元。

NOVO LAND 2A期在上周三（11月1日）加推新價單93伙， 戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式戶佔3伙、一房戶佔10伙、兩房戶佔52伙、三房戶佔28伙。第4號價單提供93伙單位，面積介乎238平方呎至693平方呎，扣除15%，折實售價由335.49萬元至893.18萬元，呎價介乎12,345元至14,448元。以價單計整批單位市值6.8億元。

當中入場開放式為Arreso 第5座3樓E室，實用面積為238平方呎，折實售價為335.49萬元，折實呎價為14,096元。

若樓價跌一成 可獲「樓價保障」5%

NOVO LAND 2A期新推出單位，設有新條款「置開心樓價保障」，其保障金額最高可達樓價5%。據條款所指，相關保障期間截至2024年5月，當「平均樓價指數」低於「簽署臨時買賣合約的日期的當月的樓價指數」，買方可以獲得由賣方提供的樓價保障。

而上述樓價指數即為差估署公佈「私人住宅-較受歡迎屋苑的售價指數」中的「所有類別(新界)」的每月售價指數。

入場開放式戶料可獲樓價保障近17萬

以加推4號價單的單位作例子，入場開放式戶為Arreso 第5座3樓E室，實用面積為238平方呎，折實售價為335.49萬元，折實呎價為14,096元。若截至2024年5月期間，相關樓價指數下跌10%，即單位跌價至約301.94萬元，貶值33.5萬元，發展商將會作出「樓價保障」，為成交價的5%，即約16.77萬元。

三房入場單位最盡可獲賠近35萬

至於以三房戶為例，三房入場為Charlot 第1B座3樓C室，實用面積為515平方呎，折實售價為692.49萬元，折實呎價為13,446元。若在2024年5月前遇上樓價下挫10%，即該單位貶值約69.2萬元，買家則可獲賠最盡約34.6萬元。

至於以4號價單共93伙計算，計整批單位價單市值6.8億元，而以折實價計算，整批單位折實市值5.79億元，假若直至2024年5月樓價下跌10%，即反映發展商將要付出高達2,895萬元的「樓價保障」。由於發展商將向買家提供「樓價保障」，估計可以提高買家入市信心。

↓NOVO LAND 第2A期CHARLOT第1A座18樓A1單位↓

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買家須於明年10月底申請樓價保障

另據價單資料，每個指定住宅物業只可獲一次樓價保障，買方須於2024年10月31日或之前，以書面向賣方申請樓價保障。賣方會於收到申請並證實有關資料無誤後，於2024年12月31日或之前（在合理可行的情况下），將樓價保障金額直接存入買方的銀行戶口。