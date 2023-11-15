市建局觀塘裕民坊項目加入住宅元素　擬申建1750伙、樓高360米

今年2月流標收場的市建局觀塘市中心第4、5區「巨無霸」商業項目，早前由市建局收回後擬加入住宅元素以吸引財團投標。據城規會最新會議文件顯示，項目未來將提供約1,750伙住宅單位，規劃署建議採納相關修訂，城規會將於本周五審議相關改劃建議，料相關項目改建將被接納。



城規會文件中指出，市建局觀塘市中心第4、5區發展項目，將會由現時的「綜合發展區」地帶改劃成「其他指定（混合）用途」，建議地積比增加至12倍，總樓面增加大約25%至約270.3萬平方呎。項目擬增加住宅元素，當中可建樓面不可超過118.51萬平方呎，涉及1,750伙單位，料最快2033年落成，較原本預計的2028年押後5年。

商業樓面減23% GIC用途樓面增至18.51萬平方呎

至於商業部分可建總樓面由舊方案純商業項目的約216.59萬平方呎，減少約23%，至最新提供約165.44萬平方呎。

另外，在原有方案中項目需提供約9.26萬方呎樓面須作政府、機構及社區用途（GIC），而最新的文件中指，項目當中需有18.51萬元平方呎政府、機構及社區用途樓面，即增加近一倍。綜合市場估值項目估價約122億元至130億元，每方呎估值約4,500至4,800元。