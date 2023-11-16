新地天榮站YOHO WEST最快周內開價　參考鐵路沿線盤｜示位直擊

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期昨晚上載樓書後，今日（16日）開放兩伙無改動示範單位。發展商表示，項目最快本周末或下周初公佈首張價單，及後對外開放示範單位。

最快本周末或下周初開價

新地代理總經理胡致遠表示，今日率先開放了2伙交樓標準示範單位，項目尚有單位進行審視中，明日會開放其餘示位。而首張價單最快於本周末或下周初公佈，示範單位將於價單公佈後對外開放。

胡致遠透露，價格將會參考鐵路沿線項目。付款方式亦會考慮上車、換樓等不同客群的需求，例如代繳部份稅務，幫助買家置業。

↓↓3A座36樓A11室示範單位↓↓

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採L型開放式廚房設計

發展商今日（16日）開放兩伙示範單位予傳媒參觀，屬第3A座36樓A11室。單位實用面積426平方呎，屬兩房間隔，不設走廊連接，客飯廳以長型開則，外接三合一露台， 開放式廚房呈L型設計，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

另外一伙屬屬第2B座36樓B8室。單位實用面積568平方呎，屬三房間隔，客飯廳以長型開則，同樣外接三合一露台，與主人房及另外兩間客房望同一景觀，三間睡房以一條走廊連接，而主人房以落地窗設計以增加採光，至於開放式廚房呈L型設計，並設不少儲物櫃。

↓↓第2B座36樓B8室示範單位↓↓

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