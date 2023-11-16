市建局盛德街項目截標　暫收至少6份標書　新世界、嘉華等有份

市區重建局（下稱市建局）九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目今日（16日）截標，項目於今年8月底截收32份意向書，綜合市場意見指，地皮估值約24.1億至29.04億元，每呎樓面地價約5,808元至7,000元。



據現場消息指，最少收到6份標書，其中新世界（0017）及嘉華（0173）分別以獨資形式入標，至於會德豐、信置（0083）亦有份，其餘則為不知名財團。

其中，嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇，以及新世界發展物業總經理盧子豪皆表示，地皮位於市區及鄰近港鐵站，是次出價已考慮市況。被問及後市睇法，二人各表示樓價會平衡發展，及長遠對樓市有信心。

九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目地盤面積逾4.6萬平方呎，料可提供640伙。

地盤面積逾4.6萬平方呎 料可提供640伙

九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，地盤面積為46,103平方呎，預計可提供總樓面面積上限為414,928平方呎，並提供約640個住宅單位。項目重建後會將建築物從街道後移，以擴闊及綠化地面行人空間，改善該區的步行環境。

另有消息指，中標發展商需要交還三個住宅單位予市建局作樓換樓之用。而項目賣樓收益逾82.5億港元 ，折合建築面積呎價19,884港元的部分，需給予市建局四成作分紅。