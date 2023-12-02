天榮站YOHO WEST｜首輪開賣350伙　大手客擬斥1100萬買入2伙單位

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，今日（12月2日）首輪推售350伙單位。項目已於11月30日截止認購登記，累收約18,436票，超購逾51倍。首輪銷售於今日上午8:30於南昌V Walk售樓處開售，將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少1伙至4伙指明住宅單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。



【09:20】 排隊等候揀樓

已報到的準買家於售樓處排隊等候揀樓。

【09:10】美聯估計呎租達38元

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，Yoho West成新界票王，預計今日銷情理想，可沽出超過9成半單位。當中美聯於A組錄8組大手客，有意購入2伙。當中最高有意斥資1100萬元買入1伙三房及1伙兩房單位。由於項目入場門檻低，大多為年輕客群。估計項目未來呎租可達35元至38元，租金回報3厘。

布少明預計，Yoho West今日銷情理想，可沽出超過9成半單位。﹙李明珠攝﹚

【09:00】中原預計12月累賣過千伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，目前A組出席率理想，約有7成，預計今日350伙可全數沽清。客源大多為新界客，當中以3房客為主，佔約一半，相信為同區有換樓需求的分支家庭。11月一手成交約有540宗，比10月的330宗多出一半，但比預期中少。

不過陳永傑預計Yoho West於12月會再有數輪推售，只要呎價維持1萬出頭，就會「平通天下」，受市場熱烈追捧。估計聖誕前項目可賣出過千伙，帶升一手交投。

陳永傑預計Yoho West於12月會再有數輪推售。﹙李明珠攝﹚

【08:20】 A組買家排隊等候

項目即於8時30分開售，A、B組別買家跟籌號分時段報道。早上8時20分，部份A組第一組別買家已到達場地排隊等候，目測人數約60。

周六首輪推售350伙 入場價299.9萬元

首輪銷售的350伙單位，包括價單第1至3號內之單位，涵蓋一房至三房套連工作間間隔，折實售價由299.96萬至1,098.82萬元，折實呎價由10,000至16,701元。當中入場單位為3A座5樓A9室，實用面積295平方呎，折實售價299.9萬元，呎價10,166元。

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↓↓第2A座36樓A1室經改動連裝修示範單位↓↓

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↓↓第2A座36樓A1室無改動示範單位↓↓