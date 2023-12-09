天榮站YOHO WEST｜次輪價單開賣310伙　暫沽191伙

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期今日（9日）展開次輪銷售322伙，當中310伙以價單形式發售，涵蓋開放式至三房套連工作間間隔；另招標12伙，屬三房至四房間隔。項目共接獲16,176票認購登記，以次輪發售310伙計，超額認購51.2倍。



銷售於今日上午9時開始並分為A組及B組買家。當中A組買家屬大手客組別，須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位。而B組買家屬散客組，可購買1伙至2伙單位，B組買家將於中午12點起報到。

16:00 據代理消息，YOHO WEST第一期次輪暫時沽出191伙。

14:10 據代理消息，YOHO WEST第一期次輪暫時沽出150伙。

11:30 市場消息透露，YOHO WEST第一期暫沽52伙。

10:00 美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，作為鐵路沿線屋苑，YOHO WEST入場門檻低，自住投資皆可，預期次輪推售可再次即日近沽清。他預期項目入伙後呎租可達38元，租金回報近4厘，故美聯入票客源中，投資客佔約2成。用家的話，則以90及00後為主，佔用家逾8成以上。

整體市況方面，YOHO WEST銷情接連報捷帶動，布少明料12月一手交投量將按月急升至約1,200宗以上水平。二手方面，新盤採低市價策吸客，買賣雙方持續拉鋸，故樓價下調壓力依舊不變。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明。

09:50 據現場消息，A組時段已有不少準買家及代理前往現場排隊，等待前往售樓處揀樓。

一房入場費304.02萬

次輪銷售將以價單形式推出310伙，折實售價由304.02萬元至883.66萬元，折實呎價由10,110元至15,915元。入場單位為第2B座5樓B5單位，實用面積288平方呎，屬一房間隔，折實售價304.02萬元。

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↓↓第2A座36樓A1室經改動連裝修示範單位↓↓

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↓↓第2A座36樓A1室無改動示範單位↓↓