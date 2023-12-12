黃竹坑站上蓋商場 THE SOUTHSIDE今首階段試業　30間商戶率先進駐

港鐵（0066）旗下黃竹坑站上蓋商場THE SOUTHSIDE今日（12日）起作首階段試業，率先開放商場GF樓層，當中包括餐飲食肆、生活用品及民生服務設施等，而同時港鐵黃竹坑站B出入口與商場連接的新通道亦於今天同步啟用。



THE SOUTHSIDE的商戶組合以照顧區內居民的衣、食、住、行為主，首階段率先開放的商戶約有30間，集中於商場五層商鋪樓層的其中一層，佔總樓面面積約 20%。

另外，港鐵黃竹坑站B出入口與商場連接的新通道亦於今天同步啟用，設於路面的部份主要出入口亦已開放， 更設24小時行人通道連接屋苑、公共運輸交匯處、巴士站及公共小巴總站。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，自港鐵南港島綫通車以來，鐵路網絡接通港島南區，讓黃竹坑加速發展成為全新活力社區。今日首階段開放商場，目的旨在於商場全面開業前，盡早滿足區內居民及上班族對日常生活殷切的需求。