「劏場大王」尹柏權5,300萬沽禮頓山凶宅　平市價4成　曾涉藏毒案

市場出現矚目凶宅成交。跑馬地禮頓山一伙事故單位新近以5,300萬元易手，呎價30,724元，創屋苑至少3年新低，更較正常市價低出約44%。據悉，原業主為有「劏場大王」之稱的商人尹柏權。單位3年前發生墮樓事故，而該名墮樓女子為當時尹柏權的同居女友。



市場消息指，上述單位為跑馬地禮頓山6座高層單位，實用面積1,724平方呎，屬4房雙套連工人套房間隔，享開揚馬場景。由於單位為矚目事故單位，原業主決定低調放售，不設意向價。市傳近日成功以轉讓公司形式進行交易，以5,300萬元沽出，折合呎價30,724元，呎價創屋苑至少3年的新低。

賣平4200萬 較市價折讓44%

代理指，單位正常市價應為約9,500萬元左右。根據資料，屋苑對上一宗同類型成交為同座高層A室，面積間隔相同，於去年4月以9,588萬元沽出。可見是次單位造價較市價折讓逾4,200萬元或約44%。

雖然單位價值大打折扣，但尹柏權早於2009年以約3,870萬元買入單位，持貨14年，是次轉手帳面仍獲利約1,430萬元，升值36.9%。

禮頓山閒閒地都幾錢萬，複式單位更加係億億聲。（網上圖片）

同居女友墮樓亡 尹被揭吸食可卡因

2020年7月，尹柏權的同居女友於上述單位墮樓身亡。警方到場調查後於尹柏權褲袋搜出可卡因，及於單位内搜出微量可卡因和吸食可卡因的工具。其後尹承認管有危險藥物，及管有適合及擬用作吸服危險藥物的器具兩項罪名，他求情稱因妻子兩度出軌，令兒子受打擊自殘，他因承受巨大壓力才接觸可卡因，望法庭輕判。最終尹被判15個月感化令。