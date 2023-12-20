YOHO WEST第四輪賣291伙　即日沽逾160伙　累售逾1020伙

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第1期，今日（20日）展開第四輪銷售共291伙。項目本周一（18日）截止認購登記，共截收5,916票，超額19倍。

【22:30】累售逾1020伙 套現約55億

市場消息指，截至晚上10:30，YOHO WEST 今日售出超過160伙。YOHO WEST經4輪銷售，截至今日（20日）下午9時，項目於短短19日內累售逾1,020伙，套現約55億元。

YOHO WEST整體客源分佈以來自元朗及天水圍佔約35%；另外約35%的客源來自新界其他區份，約20%來自九龍區；約5%則來自港島區，餘下5%來自專才及外籍人士。

【17:44】中原陳永傑：銷情依然理想

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，YOHO WEST早前連續三輪銷售均錄得理想銷情，向隅客眾多，預計今批單位銷情依然理想。他續指，隨著聖誕節長假期臨近，大批市民陸續離港外遊，相信發展商留待明年才推出全新盤，假期成交料以貨尾為主。

【15:43】有12個單位已被揀選

據市場消息指，目前有12個單位已被揀選，剩餘279個單位

【15:22】 美聯布少明：料可售出逾半單位

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明估計，今日項目第4輪開售亦繼續吸引不少買家垂青，並不乏向隅客入市，今日推售291伙仍可售出逾半單位。又指項目以新界區客人為主，投資客比例約2成，預期入伙後呎租可達38元，租金回報近4厘。

【15:00】 有買家排隊等候

售樓廠設於南昌站V WALK，於下午3時開售已經出現排隊人龍。

第四輪銷售291伙 入場費331.62萬元

第四輪銷售291伙，除最新加推的價單第6號159伙單位外，還涵蓋第1號至第5號價單未推出的單位。戶型涵蓋開放式間隔至三房套連工作間間隔，折實售價介乎331.62萬元至834.08萬元，折實呎價由10,844元至16,329元。入場單位為第3A座9樓A9單位，實用面積295平方呎，折實售價331.62萬元。