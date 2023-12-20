YOHO WEST第四輪賣291伙　暫沽12伙　南昌站V WALK現排隊人龍

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第1期，今日（20日）展開第四輪銷售共291伙。項目本周一（18日）截止認購登記，共截收5,916票，超額19倍。

【15:43】有12個單位已被揀選

據市場消息指，目前有12個單位已被揀選，剩餘279個單位

【15:22】 美聯布少明：料可售出逾半單位

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明估計，今日項目第4輪開售亦繼續吸引不少買家垂青，並不乏向隅客入市，今日推售291伙仍可售出逾半單位。又指項目以新界區客人為主，投資客比例約2成，預期入伙後呎租可達38元，租金回報近4厘。

【15:00】 有買家排隊等候

售樓廠設於南昌站V WALK，於下午3時開售已經出現排隊人龍。

第四輪銷售291伙 入場費331.62萬元

第四輪銷售291伙，除最新加推的價單第6號159伙單位外，還涵蓋第1號至第5號價單未推出的單位。戶型涵蓋開放式間隔至三房套連工作間間隔，折實售價介乎331.62萬元至834.08萬元，折實呎價由10,844元至16,329元。入場單位為第3A座9樓A9單位，實用面積295平方呎，折實售價331.62萬元。