皓畋銀主盤6年勁蝕750萬　業主想賣樓還款　但遭銀主「剎停」收樓

樓價不斷下跌，加上高息環境下，市場出現業主無力償還貸款，令到單位淪為銀主盤。市場消息指，昨日（28日）單日錄得3宗銀主盤成交，其中何文田皓畋5座中層A室新近以1,600萬元成交，持貨6年蝕讓金額竟達750萬元。值得留意，原業主曾於今年初以1,860萬元賣樓套現，但遭銀主介入「剎停」並沒收單位，直至近日才將單位轉手，最終要賣平260萬元。



中原地產分區經理麥少基表示，是次成交單位為何文田皓畋5座中高層A室，實用面積865平方呎，採三房套房間隔，另設儲物房，單位座向東方，望開揚遊樂場景，單位新近以1,600萬元成交，折合實用呎價18,497元。

原業主於2017年3月以2,352萬元購入單位，持貨6年，現轉手帳面需蝕讓752萬元離場，單位期內貶值32%。

何文田皓畋。

當日採發展商「1+2財務計劃」、涉樓價8成近1900萬

翻查資料指，原業主早於2017年以一手形式買入單位，曾於2017年尾至2018年頭期間「一次過」承造一按及二按，即為發展商提供的「1+2財務計劃」，涉及最高樓價7成一按，及最高2成二按，總貸款額最高可達淨樓價80%，即當按揭貸款合共約1,881萬元。該財務計劃首3年可供息不供本，一按還款期更長達28年，首3年息率為P減2.75厘（當年P為5厘，實際利率2.25厘）。而第4年起息率以P減1厘計算，並需償還本金及支付利息。

年初賣樓遭銀主「剎停」收樓 最終要再賣平260萬

不過由於樓市下行，樓價不斷下跌，加上借貸環境息口高，令到還款壓力大增。而且原業主在2022年8月份再次把單位抵押借財仔，涉資約800萬元。因此今年初曾以1,860萬元賣出單位的交易，所套現資金完全不夠還債，故被銀主「剎停」交易，最終未能完成買賣，及後更淪為銀主盤。

有市場人士估計，年初交易未能完成，因銀主認為就算業主將單位賣出後，金額亦不足以償還債項，故不如直接「收樓」由銀主自行賣出，超碼「有樓在手，不怕被走數」。而今年樓市先升後回，下半年樓價更出現倒跌，影響物業最終成交價。

何文田豪宅皓畋。（黃偉民攝）

同一屋苑曾出現同類情況

於本月11日，皓畋1座中層A室曾被推出拍賣，銀主開價750萬元，呎價14,822元。而該單位業主曾承做至少3次按揭貸款，惟最終業主正式破產，單位終淪為銀主盤，而業主在破產前也曾經以1,050萬元蝕沽上述單位，同樣不過未能完成交易。