12月地產代理人數3.95萬人　連跌9個月　每9.9名代理爭一張單

據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2023年12月31日止，全港持牌代理人數有39,575人，較11月份的39,747人，按月減少172人或0.43%，連跌9個月。而按年比較，2022年12月底為41,107人，即在過去一年期間，業界流失人數達1,532名，減幅為3.7%。



據地產代理統計數字，截至12月底，整體物業註冊宗數為3,991宗，按月增加6宗或約0.15%。以12月份最新持牌代理人數計，即平均每9.9名代理爭一張單，較上月每11.3名代理爭一張單比較，競爭程度稍為減少。

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年12月底錄18,452人，按月少58人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至12月底錄21,123人，按月減少114人。反映分行數目的營業詳情說明書，11月份最新錄7,048份，按月多2份。