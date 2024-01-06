為何財赤嚴重時港府宣布不再推售土地？　上半年樓股仍然往下調整

港府的財政狀況向來十分穩健，然而近年由於疫情和經濟不景氣，支出比收入高出許多，導致目前庫房儲備只剩下6,707億元。更令市場感到擔憂的是，本港首8個月錄得財政赤字1,641億元，正當外界認為港府將想辦法增加收入來源時，此際港府卻宣布本季度不再推售住宅和商業地皮，也就是說本財政年度不會再有賣地收入，這也意味著今個財政年度赤字將會進一步擴大。



外界難免對當局停止賣地的決定感到驚訝，質疑一向財政保守、不斷強調量入為出的港府，為什麼會忽然改變施政作風，變得「識駛錢唔識搵錢」？筆者雖然與大家的看法基本一致，但憑良心說，更支持港府停售土地的決定，這代表港府終於明白香港目前的經濟困境，開始肯面對現實，接受現實，承認香港金融、股市以及樓市嚴重不振，必須加大力度救市，因此寧願放棄土地收入，也要保住地產市場，穩定樓市也等於撐住中小企業，支持香港整體經濟。

正如發展局局長甯漢豪所指，港府停止賣地是因應市況淡靜作出的決定，如果強推土地而再次出現流標的話，恐怕外界又會有不必要的解讀。非常明顯，在現今疲弱的市道，與其強推土地而很大機會再次出現流標，又會引發地產商故意與港府作對的言論，倒不如不推也罷，何必勞民傷財呢。過去幾次土地流標，坊間反應激烈，不少媒體強烈批評地產商「玩嘢」，是有意脅迫港府「屈服」，對於此等事件，筆者也曾撰文發表個人看法，指地產商是因為賣不了樓才不肯買地，純屬商業決定，此等言論也同樣受到抨擊。如今甯局長一句話，道出了事實真相。

看到危機 有意救市

所謂「亡羊補牢，為時不晚」，過去幾年本港流走了不少外資和人才，也錯過了引進外資企業和資本投資的時機，不過香港根基深厚，經得起嚴重衝擊，香港以往經歷無數次經濟危機，引致樓股市場暴跌，為什麼最後都能安然渡過，重新恢復昔日光輝？原因是港人上下一心，加上國家政策扶持，就如03年「沙士」時期，中央對香港推出自由行政策；還有08年金融海嘯期間，世界各國政府包括港府均大量注資金融及股市進行救市。

今天，既然港府已看到危機，也有意救市，便是值得欣慰的事。這或多或少也是看到內地政府在不斷出台政策支援樓市，加上國家領導人近日也指出香港應該專心搞好經濟，如此種種顯示，無論中央政府還是香港政府，都有意支撐地產，我們對後市就不要過於悲觀了。只是有一點必須提醒大家，凡是一個政府開始要以行政手段救市，就是市道最低迷的時候，今年上半年樓股巿場，仍然很大機會向下調整。如果要預測何時才有轉機？利率走勢決定市場方向，當美聯儲開始減息，樓股就會見到曙光。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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