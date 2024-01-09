油塘親海駅II周六推售13伙　將加價2%出售一房撻訂單位

長實（1113）旗下油塘親海駅II上載最新銷售安排，將於本周六(13日)推售13伙單位，當中7伙以先到先得形式發售，另外5伙特色單位以招標發售。



以價單形式發售的單位包括1伙1房戶及6伙3房戶。當中有1伙單位為撻訂重售。單位為2B座17樓L室，實用面積258平方呎，一房間隔，折實價414.3萬元，折實呎價16,058元。另外，招標的特色單位中亦有一伙為撻訂重售。單位為3座3樓及5樓Garden Villa B1室，撻訂前售價為878.9萬元，呎價17,199元。

將提價重售單位

長江實業營業部經理陳詠慈表示，親海駅去年發售時銷情理想，現時難得有重售單位推出，為反映單位的價值，決定將是次重售的一房戶售價提價約2%，亦積極考慮稍後時間將餘下的三房戶售價上調。

另外將以招標發售最後5伙特色單位，包括1伙兩房連花園複式戶及4伙三房連天台戶，並可享有車位認購權。三房連天台戶均享維港景致，實用面積718至736平方呎，天台面積338 至659平方呎；而最後1伙得花園複式戶，實用面積511平方呎，接連105平方呎私人花園。