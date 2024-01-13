本年頭炮新盤　黃大仙薈鳴首輪售165伙　有準買家擬斥300萬購1房

宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴將於今日（13日）展開首輪銷售共165伙，該盤已於本月11日下午6時截票，最終錄得1,160個認購登記，較首輪發售165伙超額認購逾6倍。首輪銷售於今日上午9時於尖沙咀天文臺道售樓處開售，首輪不設分組，每名買家最多購買2伙單位。



準買家朱生擬斥300萬購入一房。﹙李明珠攝﹚

10:00 準買家朱生心儀一房單位

第二個時段買家陸續到達售樓處，準備排隊報到。 居住在觀塘的準買家朱生陪同一家人一齊前往揀樓，預算300多萬元，希望買入一伙一房單位。之所以選擇薈鳴是因為覺得價錢合適，地段及交通配套方便。

09:45 預計首輪可售出6-7成單位

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入2024年市況明顯轉好，薈鳴作為本年首個公開發售的新盤，預計首輪可售出6-7成單位。客人出席率良好，半小時內達8成。不過樓盤以用家為主，暫時未見有買2伙或以上單位的大手客。

市況方面，交投量正以複式地增長，一手貨尾每日都陸續售出10-20伙，預計本月可錄得1000宗成交。陳永傑特別指出，昨日最新公佈的CCL指數終於停止7連跌，有少許回升，反映市場憧憬美國減息及新投資移民等消息利好市場，有復甦的跡象。預計上半年樓價反彈約5%。

布少明料項目可售出逾8成單位。﹙李明珠攝﹚

09:10 美聯︰客源多為九龍客

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，預計項目銷情理想，可售出超過8成單位。樓盤為用家主導，客源大多為九龍客，不過由於是次入場門檻較低，亦吸引了3成新界客有意搬出九龍。預計項目未來呎租約55元，租金回報約3厘。

市況方面，布少明預測由於本月沒有太多新盤推出，缺乏大盤「撐場」，一手成交大約500-600宗。而二手市場氣氛近日回暖，預計成交將回升至3,000宗，較過去幾個月平均1,000-2,000宗成交有所增長。樓價亦開始靠穩，小陽春明顯，預計農曆新年後樓價會有反彈。

08:50 現場暫約20人排隊

項目於上午9時正式開售。早上8時50分，部分買家到達售樓處排隊進行報到。目測人數約20人。

首輪推售165伙

首輪開售合共推出165伙單位，包括5伙開放式單位、96伙一房單位及64伙兩房單位。實用面積介乎200至375平方呎，折扣後售價338.8萬至744.5萬元，折扣後呎價介乎14,251至19,970元。該批單位市值約7.8億元。

↓18樓A室連裝修示範單位↓

+ 15

↓18樓F室無改動示範單位↓