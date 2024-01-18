年青夫婦1萬月租#LYOS連花園特色戶 一個原因令業主減租2800元
撰文：黃祐樺
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洪水橋新盤#LYOS錄一宗連花園特色單位租賃成交，單位初以叫租1.28萬元放租，新近獲一對年青夫婦以1萬元承租。代理表示，業主因一個原因決定向該對夫婦減租2,800元。
中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次租賃成交為#LYOS 1B座地下連花園特色單位租賃，實用面積282平方呎，連85平方呎花園，屬一房間隔，單位最初以叫租1.28萬元，因業主見睇盤人士為「爽快租客」，決定減租2,800元，終以1萬元租出，呎租35.5元。至於新租客為年青夫婦，被屋苑低密度環境以及全新樓吸引，即睇即租。
業主見租客爽快減租2800元
至於，業主於2021年以479.7萬元一手購入，以是次租金計，回報約2.5厘。王勤學指，#LYOS現時約有28個租盤，最平為開放式單位，月租叫價9,800元起。
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