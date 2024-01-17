銅鑼灣曦巒劈價兩成沽貨　12年勁蝕500萬　容祖兒都曾損手離場

市區單幢盤銅鑼灣曦巒再現大劈價求售個案，一伙一房戶以810萬元沽出，原業主持貨12年，帳面勁蝕近500萬元。翻查資料，曦巒過去不時錄得蝕讓個案，其中最矚目為樂壇天后容祖兒，在2022年以1,025萬元售出一房戶，帳面都要蝕一球。



市場消息指，銅鑼灣曦巒高層H室新近以810萬元成交，單位實用面積428平方呎，屬於一房間隔。原業主早前以1,050萬元叫價放盤，但因應市況調整叫價，新近以810萬元轉手，減幅達240萬，或約22.9%，成交呎價約18,925元。

據了解，原業主早於2012年以1,288.8萬元購入，持貨約12年，帳面勁蝕478.8萬元。

銅鑼灣希雲街38號的曦巒，一共提供190個單位，實用面積由339至1,770平方呎，2012年開推售時吸引不少名人捧場，如樂壇天后容祖兒亦有入市，惟天后都未能逃離損手厄運。

容祖兒仍曾損手一球離場

曦巒最矚目蝕讓個案為2022年2月份，樂壇天后容祖兒把她與其母以公司名義持有的一房單位，以1,025萬元售出，單位於2012年以近1,135萬元購入，持貨九年，現帳面蝕約110萬元，帳面貶值近一成。