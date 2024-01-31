地監局：地產代理持牌人數去年跌3.7%　考試人次重挫26%

地產代理監管局（監管局）今日（31日）舉行新聞發布會，指出地產代理考試人次按年下跌26%，以及持牌人數按年下跌3.7%。展望2024年，監管局預期今年上半年推出相關的指引，以確保業界有效及良好的競爭行為。



物業交投淡靜 考試人次、持牌人數皆下跌

在物業交投淡靜之下，2023年合共只有6,732人次應考資格考試，比2022年減少了26%。持牌人數亦錄得跌幅，截至2023年12月31日，個人牌照總數為39,575人，比2022年同日減少了3.7%，公司牌照則增加了1.4%，但地產代理商舖數字則減少了 1.5%。

投訴個案量按年下跌28%

監管局在2023年共開立196宗投訴個案，比2022年減少28%，當中涉及一手住宅物業的投訴只有24宗，比2022年減少了20%。在最常見的投訴性質當中，「發出違規廣告」一類佔最多，但宗數比2022年減少6%。

2023年監管局共開立了14宗有關香港境外物業的投訴個案，比起2022年的62宗大幅減少77%。監管局在2023年12 月發出一份有關銷售香港境外未建成物業的新執業通告，優化舊通告的要求，以進一步提高持牌人的專業水平。新通告將於2024年7月1日起生效，局方亦推出了新的宣傳標語一「地監局提提你：境外樓花買唔買？計過風險先好買！無牌中介有風險、持牌代理有規矩！」

監管局上半年就「合謀定價」推新指引

踏入2024年，監管局會繼續因應法例及其他市場情況在有需要的情況下更新或發出對業界的執業指引。就着去年競爭事務委員會人稟控告大型地產代理公司就一手樓交易涉嫌收取同一實收佣金比率的事件，當中涉及「合謀定價」事宜，監管局表示會繼續作出跟進，並正就着業界有效及良好的競爭行為，籌備相關的指引，預期今年上半年推出。

為了進一步提升行業專業水平及推動終身學習，監管局將於2025年首季，推出第一階段的強制性持續專業進修計劃，實施日期後通過資格考試而獲取牌照的新入行人士，必須在每個牌照有效年度內取得指定的持續專業進修學分，才可以獲得續牌資格。監管局會不時檢討計劃，以決定何時及怎樣將強制性持續專業進修計劃擴展至現有持牌人。