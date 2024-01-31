負資產倍升｜地建會梁志堅指銀行一向「落兩收遮」　發展商有壓力

香港金融管理局今日（31日）公布2023年第4季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第3季末的11,123宗，增加至2023年第4季末的25,163宗。負資產個案按季升幅高達近1.3倍。值得留意，2023年第4季末負資產個案高達25,163宗，創2004年第3季25,375宗後的新高紀錄。



對於負資產個案倍升，地產建設商會執委會主席梁志堅回覆《香港01》表示，地產商面對不少壓力，因銀行向往做法為「好天遮」，在天氣好的時候會盡量借錢，惟在落雨天就會「收遮」，即「落兩收遮」。他解釋，不同發展商有不同情況，而每間銀行也有不同要求，目前樓價下跌，部份銀行或會要求個別發展商先償還部份貸款。

小業主未必被Call Loan 但或會被延長還款期

至於小業主面對樓價下跌、物業淪為負資產個案，相關情況會否被銀行Call Loan，梁志堅則表示，大部份小業主都能夠繼續供樓，相信銀行未必有動作，不過也不排除銀行要求延長還款期。他又表示，目前香港市民有多達200萬名小業主，他們持有私樓或資助房屋物業，當中估計有一半仍有銀行按揭有待償還。