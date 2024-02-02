Elize PARK進取開價、價單30伙轉陣招標　樂風按市況調整銷售策略

樓價走勢不明朗，發展商即時調整銷售部署。樂風集團旗下旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK今日（2月2日）上載銷售安排，將於2月6日（年廿七）起以招標方式發售首批單位，涉及30伙。值得留意，該批單位屬於周二首張價單內的單位，首批單位折實平均呎價高達26,688元，貴過去年何文田新盤約27%。發展商表示，公布第1號價單後因應市況調整銷售策略，認為以招標方式出售單位，做法更靈活，更切合市場及買家需要。



因應市況調整銷售策略 做法更靈活

過往新盤單位招標推出，通常不會預先公佈價單及定價等資料，對於此情況，發展商回覆指出，Elize PARK的銷售安排均符合一手住宅物業銷售條例，並遵循法律程序。又指發展商公布第1號價單後因應市況調整銷售策略，認為以招標方式出售單位，做法更靈活，更切合市場及買家需要。發展商又指，地產建設商會供業界的僅屬指引，具參考價值。

地產建設商會建議僅屬指引 具參考價值

發展商又表示，雖然Elize PARK修改了銷售單位方式，惟第1號價單之單位定價仍然具有參考價值，招標文件都有底價，可以參考返招標文件。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，Elize PARK自開放示範單位予公眾參觀及公布第1號價單以來，接獲不少查詢，當中示範單位更累積接待逾千人次參觀。

周佩賢續指，因應項目屬市場上較短樓花期的新盤，以及整個項目僅得52個住宅單位，矜罕珍貴，決定以招標方式出售首批30個單位。

價單30伙招標賣 價單價96折起標

事實上，Elize PARK於1月30日已經上載首張價單，提供30伙單位，最低折實呎價24,583元，該批單位折實售價599.82萬元起。而是次招標的30伙單位皆為首張價單單位。

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全部單位設有底價

翻查招標文件指，投標人可於要約部份中同時就多於一個招標物業提出要約購買。每個招標物業的出售均受底價限制，而底價價錢亦有於招標文件內顯示，又表明任何招標物業的出價不得低於其適用底價。

以首張價單入場單位為例，6樓B室價單售價為624.8萬元，而在招標文件的底價中起標價為599.8萬元，即價單價的96折。