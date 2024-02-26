預算案｜若全面撤辣　專家料換樓客、政府成最大贏家　交投增萬宗

新一份財政預算案將於2月28日發佈，去年10月份政府於施政報告中為樓市「半撤辣」後，對市場的提振作用似乎不大，二手屋苑持續出現蝕讓個案。市場憧憬政府於新一份財政預算案為樓市「全面撤辣」，以進一步提振樓市，欲求令樓市走勢止跌回升。有測量師認為，若落實全面撤辣，最大贏家將會是換樓客、以及政府。另有學者指出就算全面撤辣後，樓價亦不會立刻止跌回升，料樓市將會再橫行一至兩年時間。



換樓客成最大贏家 政府竟同樣受惠？

近月樓市持續下滑，屢現蝕讓個案，令市場上不同界組人士紛紛呼籲政府撤辣救市。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，如果政府於2月底財政預算案中「全面撤辣」，最大的贏家一定是換樓客。他解釋，因為換樓客不需要在現時市況不明朗之際，沽出自已持有的物業。另外，撤辣即代表換樓客在買入第二間物業需繳付的7.5%新從價印花稅，往後不再需要繳付，即換樓的成本降低，所以換樓客將成為撤辣最大贏家。

而令人意外是另一位贏家竟然是政府，張翹楚續指樓市辣稅由2012年實行至今，實施了超過12年，幾乎每一年都有不同聲音要求政府撤辣。如果在新一份財政預算案中「全面撤辣」，形容政府總算在「一個正確的時機」解決了這件事，直言「到時市場是生是死的，自己承擔」。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

現時撤辣已經較遲 料威力比半年前更弱

港大房地產及建設系客座副教授張聖典亦有類似睇法，表示由2012年起設有樓市辣招後，買家的交易成本大大增加。形容現在是一個好時機「全面撤辣」，好讓市場自由運作，不用再單靠剛性需求支撐樓市。

不過，張聖典就認為現時撤辣已經比較遲，畢竟現時樓市比起半年前較弱，相信在月底才「全面撤辣」帶來的威力未有半年前來得強勁。

港大房地產及建設系客座副教授張聖典。（朱潤富攝）

撤辣刺激成交 「先影響成交、後影響價錢」

綜合土地註冊處數據指，2023年住宅樓宇買賣合約數字共錄43,002宗，一手買賣錄10,752宗，二手則錄32,250宗。市場憧憬著樓市撤辣後，成交上升，同時有望令樓價止跌回升，不過張翹楚就有另一種看法。

張翹楚表示，撤辣最先受惠一定是二手市場，預計撤辣後二手交投宗數可以達50,000宗至55,000宗水平，但要回復到2021年7萬宗高位，相信仍然需要時間，認為「暫時就很難可以回到那個數字」。

畢竟現時外圍經濟環境不濟，美國現時仍未有確實減息時間表，市場仍然持觀望態度，「大家都覺得樓價還有機會跌」。張翹楚認為現時談及撤辣會不會刺激樓價上升，仍然言之尚早，指出「市場永遠都是先影響成交、後影響價錢。」

撤辣刺激成交 「先影響成交後影響價」。

張聖典︰對撤辣後市走勢不樂觀 交投上升不代表樓價上升

張聖典認為，撤辣後投資者有機會重臨，但他們入市與否仍然需考慮回報率，直言如果外圍經濟保持呆滯，投資者入市「都冇意思」。另指，撤辣的確可以刺激交投上升，但不代表樓價會上升，樓價上升與否仍需視乎市民的負擔能力。加上，現在的潛在住宅供應量超過十萬伙，發展商一手銷售亦有可能搶走二手的購買力。

樓市前景難樂觀。張聖典表示，就算新一份財政預算案中「全面撤辣」，對後市走勢仍不樂觀，預計樓市仍然需要兩至三年時間鞏固樓市，走勢仍然保持平穩橫行。

張聖典表示，現在的潛在住宅供應量超過十萬伙，發展商一手銷售亦有可能搶走二手的購買力。

撤辣機會高 政府樂見樓價保持平穩

而張翹楚則指出，政府一直有回應到大家的訴求，包括以往幾次調整逆週期措施、調整按揭成數、調整辣稅的百分比，又設專才退稅計劃，認為政府逐步去試水溫，如何在撤辣的同時保持樓價平穩中取得平衝。

但事實證明，就算撤走部份辣稅，亦不足以對抗大環境，所以樓價上年再跌超過6%。張翹楚續指，如果撤一些辣稅，可以令樓價到跌幅減少，這是政府樂見的。而這個波幅減少是指，無論是升多升少，都不是理想的波幅，反而升得越少，跌得越少，維持波幅不變才是最理想。