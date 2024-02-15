大角咀港灣豪庭鳳凰樓減價近兩球沽 成交價756萬、低銀行估價12%
撰文：柳英傑
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農曆新年假期過後，買家開始物色心儀單位入市。大角咀港灣豪庭一伙三房戶新近以756萬元易手，呎價14,882元。原業主減價194萬元求售，以低銀行估價約12%轉手。
香港置業首席區域董事馬漢偉表示，是次成交單位為港灣豪庭9座極高層，實用面積約508平方呎，屬三房間隔，向東北望開揚獅子山景。原業主於8個月前以950萬元叫價放盤。最近獲同區客洽詢，因應市況減價約194萬元或減價約20.4%，新近以756萬元易手，呎價約14,882元。
新買家為家庭客，心儀單位屬鳳凰樓，景觀開揚；單位設有露台及對流窗、空氣流通舒適、間隔實用，故睇樓數次後決定承接上述單位。
持貨16年帳面獲利近400萬
原業主於2008年2月以約338萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利約418萬元，單位期內獲利約1.2倍。
根據網上銀行估價資料指，上述單位中銀估價為800萬元，另外恒生銀行估價為858萬元，即是次成交低估價44萬元至102萬元，或5.5%至11.9%。
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