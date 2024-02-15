太古地產劈價六成賣太古城「孖車位」　推售10對、即日速沽8對

太古地產（1972）由2021年起拆售起旗下項目鰂魚涌太古城車位。市場消息指，為加快銷售進度，發展商新近將10對可停泊兩部車的「套裝車位」大幅減價推售，即日已沽出8對。



上述10對車位由原先的定價340萬元至360萬元，減至136.5萬至150.5萬元，套裝位折實136.5萬起，減價幅度由56%至60%不等。

太古地產︰所得資金將重新投資於集團核心業務

太古地產回覆《香港01》指出，太古地產就10組太古城指定雙私家車位推出限時優惠，雙私家車位的售價將調整至每組195萬元至215萬元，買家並會獲得6年、 每年相等於成交價5%的租賃現金回贈，在繳付餘額時一筆過扣減。計入折扣及租賃現金回贈後，指定雙私家車位價格每組為137萬元至151萬元。

另指，太古地產自數年前開始出售太古城車位，期間曾經推出過不同的指定優惠，包括今次就10組指定雙私家車位的特別優惠。釐定這些優惠時，集團會審視不同因素，包括車位的具體位置、市況等等。

出售太古城車位與集團出售非核心資產的發展策略相符，所得資金將重新投資於集團的核心業務，以推動公司長遠增長。