長實黃竹坑站三期命名「BLUE COAST」　分兩期住宅、涉1200伙

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期新盤今日（21日）正式命名。長實執行董事趙國雄表示，旗下項目命名為BLUE COAST。長實營業部首席經理郭子威表示，項目3A期為商場部份，可直接通往商場， 而3B期及3C期為住宅部份。



長實執行董事趙國雄。（中間）

項目分兩期住宅發展 去年底獲批預售文件

資料顯示，港島南岸第3期分為「第3B期」及「第3C期」兩個小期數發展，兩者均於2023年12月獲批預售樓花同意書，隨時可推售。

港島南岸第3B期及第3C期，分別提供642伙及558伙，合共1,200伙，屬港島南岸各期規模最大的期數，戶型包括兩房至四房。項目預計關鍵日期分別為2025年12月底及2026年2月底。至於第3A屬商場部分，完成後將交還港鐵。

2018年奪地 補地價129億、每呎8614元

長實早於2018年8月投得上述黃竹坑站港島南岸第3期，屬於整個黃竹坑站上蓋之中唯一擁有商場的部分，可建樓面達150萬平方呎，補地價金額高達129.71億元，每平方呎樓面補地價約8,614元，成為歷來最高補地價的鐵路項目。