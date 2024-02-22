跌市令資產貶值　新地郭基煇：政府應務實面對　引綠色設備助減碳

新地（0016）今日（22日）舉辦「啟動綠色建築新里程」啟動禮，宣佈集團引入了九部純電動建築設備，預計每年能減少約240公噸的碳排放。部分設備已用於新地不同項目，包括馬鞍山西沙項目、香港商用航空中心擴建項目、古洞和掃管笏發展項目等。



引入9部電動綠色建築設備 料每年減少240公噸碳排放

新鴻基地產執行董事郭基煇表示，集團積極投入資源在各方面推動節能減排、綠色建築及可持續發展。今是次引入的9部電動綠色建築設備，分別為五部汽車伸縮吊機、兩部混凝 土攪拌車，以及兩部拖式混凝土泵。設備則採用了較潔淨的純電能，預計每年能減少約 240公噸的碳排放，相等於種植超過一萬棵樹。

而且， 由於純電動設備不用燃燒柴油，可有效減少建築工地廢氣及嘈音。郭基煇亦期望此舉能為業界起到帶頭作用，鼓勵業界採用更多綠色建築設備 ，在減碳及可持續發展上達到 「 共贏 」 。

郭基煇：期望政府適時務實面對市民資產貶值

對於下周政府公佈最新財政預算案會否撤辣，郭基煇表示集團之前已經表達過訴求。他認為除了減辣措施外，政府應更關注香港市民資產貶值的問題。

他解釋目前樓價已由高位跌近25%，而全港目前有140多萬個私人住宅家庭及40多萬個居屋家庭，可見樓價下跌會對整體市場帶來嚴重衝擊。而這180萬家庭的財富可否累積，將會影響未來的經濟發展，所以期望政府可以適時並務實面對。