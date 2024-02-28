財政預算案｜辣招歷史任務結束　高峰期內地客、公司客罰稅30%

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，一如市場預期政府為樓市全面撤辣。回顧過去辣招稅情況，為壓抑樓市過熱，過往多次出招，高峰期內地客、公司名義更需要繳付高達樓價30%的辣招稅（包括買家印花稅BSD及雙倍印花稅DSD）。



財政司司長陳茂波宣布，經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。

高峰期內地客、公司客入市最多罰三成稅

三大辣招當中，罰得最甘莫過於是如果內地客或公司客入市，就需要支付樓價30%的「辣招稅」，當中包括15%從價印花稅以及15%買家印花稅。雖然稅款驚人，但事實上過去亦有不少該類客肯啃「辣招稅」入市。

撤辣後公司客較高峰慳稅多達86%

當中最誇一宗為於2021年有公司客以逾5.514億元買入九倉（0004）旗下山頂道項目77D號洋房，當時市場估計需要支付高達樓價三成的「辣招稅」，即涉及逾1.654億元。不過，由於財政司司長宣布由即日起全面撤辣，若以上述個案為例亦只需要支付4.25%從價印花稅便可，即約2,342.45萬元，換言之，撤辣後兩者入市稅款相差1.42億元或85.8%。

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最早2010年推SSD壓抑樓市

回顧樓市辣招，時間最早可追溯至2010年11月，當時政府推出額外印花稅（SSD），限制市民在兩年內轉售單位，需要繳付樓高5至15%的SSD。兩年後政府為樓市「加辣」於2012年10月更推出SSD加強版，轉售時間限制調整為三年內，SSD稅款涉及樓價10至20%，當時政府更推出買家印花稅BSD，以限制非本地人士及以公司名義的買家，在港買樓時需繳付樓價15%的稅款。

不過事隔一年，政府於2013年2月份更推出雙倍印花稅（DSD），調整200萬元或以下物業，稅款由100元增至樓價1.5%，其餘物業稅率也加倍，由最高稅率4.25%增至8.5%。

惟樓價升勢未止，政府於2016年11月份及2017年4月再次出手，分別向買入第二套或以上物業的買家，劃一收稅樓價15%，以及採「一約多伙」15%從價印花稅，即買家以首次置業人士的名義，以一份合約購入多個單位，需繳付樓價15%的從價印花稅。

2022年首推專才「先徵後退」 翌年「半減辣」救市

直至近年樓市出現下行，當時有意見認為樓市辣招已經過時，要求政府重新檢視樓市相關政策。特首李家超在2022年10月發表首份《施政報告》 當中指出，待合資格外來人才在成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅，即「先徵後退」。

雖然政府於推出專才「先徵後退」，但樓市跌勢加劇， 特首李家超在第二份《施政報告》就樓市辣招作出三大調整。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。以及 優化專才「先徵後退」，改為為外來人才的置業業印花稅實施「先免後徵」，即暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項。