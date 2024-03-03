恒地Belgravia Place賣138伙　暫沽50伙　新界客1750萬買4間一房

財政預算案公佈全面撤辣，近日各區樓市交投轉旺，無論一手新盤貨尾或二手屋苑放盤也錄得多宗成交個案。至於撤辣後首個全新盤恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，將於今日（3月3日）展開首輪銷售共138伙，折實平均呎價15,888元，開放式戶入場費低至316.8萬元。該盤於昨晚截票，最終收逾4,330票，以首輪推售138伙計算，超額逾30倍。



持續更新

新界客買4伙一房 涉資1750萬

【13:37】美聯指出，有新界區買家連環購入Belgravia Place 4伙一房戶，涉及逾約1,750萬元，因看好撤辣後市況。

【13:15】市場消息指出，Belgravia Place暫時沽出50伙。

↓Belgravia Place售樓處現場情況↓

有過百名準買家排隊等候入場揀樓。人龍迫爆售樓廠門口走廊位置。（梁鵬威攝）

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3房單位率先沽清

【12:47】市場消息指出，Belgravia Place暫時沽出24伙，面積最大457平方呎的3房單位率先沽清。

【12:22】代理消息指出，Belgravia Place暫時沽出8伙。

截至12時22分，代理消息指出，Belgravia Place暫時沽出8伙。

美聯指投資者佔4成、6成為用家

【11:05】美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期，Belgravia Place首輪銷售138伙將會全數售罄，該行入票人士投資者佔4成、6成為用家。至於該行亦錄有約10組大手買家有意入市，其中有投資客有意買1伙一房及1伙三伙作收租及自用，涉資約1,100萬元。

而該行客源以年輕買家佔大多數，90及00後客源佔約8成。若以地區劃分，入票人士仍以九龍為主佔約5成、新界區佔4成、香港佔1成。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明。

中原陳永傑料一Q清袋 買家擬2000萬買4間收租

【10:53】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，恒地新盤為撤辣後頭炮新盤，料可以「一Q清袋」。他指出，中原客源8成為用家，兩成為投資者，透露有一位投資者將買入四伙單位用作收租，涉資2,000多萬元。如計及沙田星凱堤岸，料周末可達逾300宗一手成交，有望超越半年前天水圍Yoho West的記錄。

他又指出，市場轉勢向好，該項目於撤辣前開價，訂價克制，吸引大批買家入市，料項目今天可一Q清枱。市場一手貨尾多，相信發展商意向先沽貨尾，全新盤將陸續應市。Belgraiva Place 有條件加價加推，加幅預計2至3%，預計有足夠承接力。

料3月份一手成交量達1500宗 或創一年新高

自新一份財政預算案公布撤辣後，樓市交投明顯轉活，尤其是一手市場，過去4天錄得約220宗成交，相等於上月全月一手交投的8成，當中包含不同類別新盤，由細價盤至豪宅交投均有，反映換樓鏈正在啟動，市場有序回復正常交投量。若本周六日一手成交達到300宗，是去年12月三個月新高。以此推算，估計本月一手成交可達1,500宗，是去年3月後一年新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（梁鵬威攝）

人龍迫爆售樓廠門口走廊位置

【10:00】現場所見，約有過百名準買家，排隊等候入場揀樓。人龍迫爆售樓廠門口走廊位置，亦有不少準買家於美麗華商場入口位置等候。

收4330票、超額逾30倍

該盤於昨晚截票，最終收逾4,330票，以首輪推售138伙計算，超額逾30倍。

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不少準買家於美麗華商場入口位置等候。（黃祐樺攝）

首輪138伙均實均價15888元

首輪開賣的138伙，涵蓋一房至三房間隔，當中開放式佔5伙、一房佔35伙、兩房佔74伙、三房佔24伙。實用面積199至457平方呎，扣除最高折扣優惠，折實售價為316.8萬元至752.3萬元，折實呎價14,838至17,359元。

預算案前單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價

值得留意，發展商於財政預算案前搶閘推盤，在2月23日單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價。三伙示範單位戶型涵蓋一至三房，同屬無改動示範單位。

半透明花紋飾面趟門分隔大廳與睡房

第1A座23樓10室，單位實用面積264平方呎，屬一房間隔，與客飯望同一景觀。而客飯廳以長型開則，外接露台。 大廳與睡房以一幅以半透明花紋飾面大趟門分隔 。至於開放式廚房呈L型設計，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1A座23樓10室一房清水示範單位↓

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一房設半透明花紋趟門。

兩房間隔無走廊 露台位置可擺洗衣機

另一伙為第1B座23樓02室，單位實用面積346平方呎，屬兩房間隔並未設有走廊，與客飯望同一景觀，玄關位更特設嵌入式鞋櫃及置物架。

客飯廳以長型開則，外接露台， 同時設有摺門及可擺放洗衣機。兩間睡房位於單位兩側，其中一日間房設有曲尺窗以增加採光 。至於廚房以開放式設計，設於大門旁邊位置，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1B座23樓02室兩房清水示範單位↓

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細三房間隔 全屋共用一浴室

另一伙為第1A座23樓03室，單位實用面積425平方呎，屬三房間隔，與客飯望同一景觀，玄關位同樣設有嵌入式鞋櫃及置物櫃。

客飯廳以長型開則，外接「三合一」露台。而三間睡房分布於單位兩側，其中兩間睡房設有曲尺窗以增加採光，但未見有套廁設計。至於廚房以開放式設計，設於其中一間睡房門口旁邊位置，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1A座23樓03室三房清水示範單位↓

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全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。