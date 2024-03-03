星凱‧堤岸劈價兩成賣93伙　暫沽75伙　大手客2780萬買3伙兩房

樓市全面撤辣，無論一手及二手新盤交投氣氛熾熱。中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸早前劈價逾兩成重推貨尾，今日（3日）發售93伙，吸引大批買家到場。據代理消息，市傳有多達140組買家出席星凱‧堤岸新一輪銷售。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組買家，斥資2,780萬購入星凱·堤岸三伙兩房加雜物房單位。另有市場消息指出，星凱·堤岸今日暫時沽出75伙。

發展商在2月底推出全新7號價單，新增90天二按付款計劃，當中涉及136伙，涉及大部分極高層單位，另外首50個單位可享額外5%優惠。換言之，最高可獲35%折扣優惠，折實售價由474.9萬至2,003.4萬元，折實呎價14,497至21,535元。

當中有個別單位折實價較去年同類單位成交價平逾兩成。如7號價單中2座40樓F室，實用面積774平方呎，屬三房套連工作間設計，望開揚城門河景，扣除最多35%折扣優惠後，折實售價1,469.39萬元，折實呎價18,984元。

高層三房平過去年低層24%

參考早前賣出的同座向的2座33樓F室，於去年4月以1,936.9萬元沽出，呎價25,025元。即如今次成功賣出40樓F室，其造價較低層單位賣平低24%。

發展商近日指出，火炭星凱‧堤岸睇樓量大幅上升，查詢人數亦倍增。周日 （3月3日）發售93伙，入場單位為1座5樓C室，屬開放式戶，實用面積228平方呎，折實入場費393.9萬元，折實呎價17,276元。