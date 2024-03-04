星凱‧堤岸單日沽77伙　中洲楊聰永：大部分買家為「準新香港人」

2月底財政預算案公佈全面撤辣，各區新盤、二手屋苑交投轉旺。中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸昨日單日沽出77伙，大部分買家為「準新香港人」。



中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，見撤辣後市場上交投有所反彈，最新一手市場已錄得約400多宗成交，相信後市正穩健向好。而隨著利好因素逐漸浮現，預計3月整體交投量會較上月倍升。而發展商現時手上仍有一定庫存，估計市場會繼續推售貨尾單位。

尚餘300伙待售 最快日內公佈新銷售安排

楊聰永提到，集團旗下的火炭星凱‧堤岸亦得益於撤辣措施，昨日（3日）新一輪銷售銷情理想，大部分客戶為「準新香港人」，大單位戶型亦較受市場歡迎。項目累售75%，剩餘約300伙，當中有約100伙特色戶。預計最快日內會上載新銷售安排。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永。（李明珠攝）

3月四天錄500多宗新盤成交

中原地產大圍站上蓋商場圍方分行今日（4號）正式開幕，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣後，樓市氣氛即時反彈。3月份至今短短4天已錄約500多宗一手成交，預期全月可錄約1,500宗一手成交，較2月急升近5倍，屬去年3月後一年新高。而樓價亦會於6月前回升5%。