會地康城12期命名SEASONS PLACE　分三期發展、涉1985伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12期項目今日（3月5日）正式命名為SEASONS PLACE，涉及1985伙，分三期發展。發展商表示，項目早前已取得預售樓花同意書，至於亦會第一期提供650伙，戶型涵蓋一房至三房，以及連平台及頂層特色戶。



會地黃光耀：第一期提供650伙 主打一房至兩房

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下日出康城住宅系列「O'EAST」過往已經發展了3個項目，包括malibu、Montara及Marini，總共涉及4373伙，所有單位已全數沽清，套現約405億元。

是次推出的SEASONS PLACE為系列最後一個項目，將分3期發展，合共提供1985伙單位。當中第一期會提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。

翻查資料顯示，SEASONS PLACE分12A、B、C三期發展，其中細分為650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。（中間）

康城第12期可建樓面面積96.11萬平方呎

日出康城第12期可建樓面面積96.11萬平方呎，據知當時項目截收33份意向書，終一共接獲12家發展商以獨資或合資形式，組成9個財團入標，最終由會德豐地產奪得。

據悉，當時補地價金額約27.25億元，每方呎樓面補地價約2835元，入標財團須自行建議入標價和分紅比例，入場費不少於3.5億元，分紅比例下限則為15%。