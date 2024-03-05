Belgravia Place首輪銷售內地客佔兩成　次輪暫超購逾18倍

恒地（0012）今日（5日）公布旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place最新銷售部署。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示受惠於財案撤辣，即變相減價，刺激樓市購買力，指出首輪銷售內地客比例增至兩成。



另外落實本周四（3月8日）展開次輪銷售，目前暫收暫收逾4000票，以次輪銷售208伙單位計，超購逾18倍。



今日介紹熱銷戶型為1B座20樓6及7室，實用面積264平方呎，兩個單位均屬一房間隔，兩個單位相鄰。兩個單位間隔方正實用，層與層之間高度約3.5米。單位的露台以趟門設計，睡房亦用半透明花紋飾面趟門。另外，單位設有天花儲物空間，開放式廚房為曲尺設計。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民。

夥兩大代理推置業優惠

中原地產為Belgravia Place買家送出「走辣」置業大禮。由即日起至3月31日，經該行購買項目開放式至一房單位的首10名買家，可獲「8,888元名牌家電禮券」，總值約88,880。

另外，美聯物業為Belgravia Place買家贈送撤辣賀禮，由即日起至2024年3月31日，凡透過該行購買項目開放式及一房單位的買家，將可獲贈「8,888元時尚傢俬禮券」，名額共10位。