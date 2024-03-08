撤辣奇跡！大埔嵐山納米盤268萬沽、高市價兩成半　持貨十年賺25%

近年納米盤在跌市下蝕讓成風，去年更曾有西營盤納米單位破紀錄蝕讓超過4成。但自全面撤辣後，市場氣氛轉趨正面，有個別納米單位順勢跑出以高價賣出。被市場形容為「納米樓始祖」的大埔嵐山，屋苑一伙196平方呎的開放式戶，最新以268萬元沽出，呎價13,673元，較近期市價高出約25%。而原業主早於10年前買入該納米單位，是次沽貨帳面獲利兩成半離場。



中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯表示，該單位為嵐山9座中層A室，實用面積196平方呎，開放式間隔，望海景。原業主最初開價280萬元放盤，獲上車客議價後以268萬元易手，折合呎價13,673元。

持貨10年升值兩成半

根據資料，屋苑今年錄得7宗二手交投個案，皆於財政預算案公佈前成交，平均呎價約10,154元。可見是次單位呎價較近期市價高出約25%。

原業主則於2014年以214萬元購入上址，持貨10年，是次帳面獲利54萬元離場，單位升值約25%。