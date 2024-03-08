鰂魚涌Mount Parker Residences特色戶7950萬沽　8年勁蝕六千萬

雖然樓市全面撤辣後，全港各區屋苑交投量大幅增加，不過樓價似乎仍未反彈，港島區更有豪宅單位要大幅帳面蝕讓43%，樓價在過去8年蒸發5,925萬元。



利嘉閣分行聯席董事吳玉蘭指出，上述成交為鰂魚涌Mount Parker Residences高層E室特色戶，實用面積2,697平方呎，連平台188平方呎，採四房雙套房間隔，享開揚海景，並享私人獨立升降機大堂。該單位原以接近「平手價」1.38億元放盤，惟最終大劈價至7,950萬元沽出，成交呎價29,477元。

↓Mount Parker Residences高層E室特色戶↓

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2016年買入價1.3875億

據了解，原業主於2016年12月以1.3875億元購入上述單位，以最新成交價7,950萬元計算，原業主持貨8年帳面蝕讓5,925萬元，蝕幅高達43%。

連使費料實蝕近6600萬

另有資料顯示，原業主2016年12月買入該單位時，繳付約589.68萬元作為稅款，即佔樓價約4.25%。若計及上述買入時的稅款及賣出時的佣金約79.5萬元，實蝕金額高達約6,594萬元。