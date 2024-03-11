荃灣中心再有業主撻訂　兩房355萬重沽　扣賠佣雜費仍賺多16萬

全面撤辣後，樓市交投即時轉活。荃灣中心再有早前低價沽貨的業主選擇撻訂重售，最終以355萬元重沽單位，成交呎價重上1萬關口，如扣除賠訂等開支仍可多賺近16萬元。



美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心1座低層B室，實用面積354平方呎，屬兩房間隔。單位早前在財政預算案公佈撤辣翌日、即2月29日以318萬元沽出，成交呎價約8,983元。不過該名業主在近日選擇賠訂終止交易，並於昨日以355萬元重新賣出單位，成交呎價重上1萬關口，即較早前成交價賣貴37萬元或11.6%。

↓↓荃灣中心1座低層B室↓↓

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撻訂單位原由同一投資者連鄰座中層一併買入

據知，是次選擇撻訂的業主，需要賠訂及雙邊代理佣金，不過該名業主賠訂重售後，依然可以多賺近16萬元。至於該單位早於2007年以80萬元購入，是次沽貨帳面獲利275萬元或3.43倍。

值得留意的是，上述成交的荃灣中心1座低層B室及13座中層E室，最初由同一組投資者於撤辣翌日買入，而13座中層E室交易亦如常進行。鍾家豪又透露目前荃灣中心亦暫時只有兩宗同類撻訂重售個案。