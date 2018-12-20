美軍撤出敘利亞　CNN：送給普京的「聖誕禮物」

「我們在敘利亞打敗了ISIS，那是我決定留在當地的唯一理由……在對ISIS取得歷史性勝利後，是時候把偉大的美國健兒帶回家了。」 當地時間周四（20日），美國總統特朗普突然宣布美軍即將撤出敘利亞的消息。對此，美國主流媒體紛紛反對，批評他的決定粗疏倉促，違背美國利益。

彭博社：令盟友失望

彭博社指出，美國領導的聯軍雖然對ISIS造成沉重打擊，但在鄰近伊拉克的敘利亞城鎮哈金（Hajin）附近，ISIS仍然控制好些村莊，這個恐怖組織可能潛入伊拉克，重整旗鼓。

評論指出，在打擊ISIS的戰役上，雖然美國投入的兵力不多，卻對主力作戰的庫爾德人提供作戰指導、通訊、空中掩護，以及裝備補給等援助。問題是，在12月12日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）才宣布，將對敘利亞東北部的庫爾德自治地區發起進攻，美國如今撤軍，等同置庫爾德盟友於「任由埃爾多安發落」的境地。

埃爾多安決定對庫爾德自治地區用兵，美國撤軍只會令庫爾德盟友處於「任由土耳其宰割」的境地。（視覺中國）

美國最重要的地緣政治資產，是盟友網絡（web of friends and allies），特朗普卻樂此不疲地破壞這些資產。彭博社認為，在德國和法國討論建立「歐洲軍隊」、日本和韓國據報考慮發展核武，以及中國在全球各地建立經貿和軍事聯繫的今天，美軍退出敘利亞，等同發出這樣一個訊息：美國會令盟友失望。

《華盛頓郵報》：無視國安團隊意見

美國的敘利亞特別代表傑福瑞（James Jeffrey）較早前才公開表示，華府對該國的承諾絕不動搖，特朗普如今卻悍然宣布撤軍。《華郵》認為，這無視了國安團隊的建議，放棄美國在區內的影響力。如果計劃落實，將會對美國、區內，以至到敘利亞人民造成破壞性影響。

傑福瑞當時說，美國留在敘利亞有三大目標：一是確保ISIS被徹底打擊；二是將伊朗（在敘利亞）的影響力回復至原先水平；三是爭取為敘利亞危機提供政治解決方案（political solution）。

事實上，美國國安團隊沒想過輕易撤出敘利亞。例如國防部長馬蒂斯（James Mattis）今年8月表示，美軍將繼續留駐敘利亞，直至在「政治軌道」上取得進展為止；9月，國家安全顧問博爾頓（John Bolton）亦指：「只要伊朗軍隊、民兵或代理人繼續在伊朗國界外活動，我們便不會撤離（敘利亞）。」美軍參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）月初說得更清楚，他形容由於要協助訓練當地部隊和打擊ISIS，美軍在敘利亞「還有很長的路要走」。

博爾頓這些「鷹派」反對撤軍，擔心此舉只會令伊朗得益。不過，特朗普今次無視他的意見。(視覺中國)

《華郵》指出，特朗普無視國安團隊的意見，而且似乎正在重蹈前總統奧巴馬的覆轍──後者任內下令美軍撤出伊拉克，結果為ISIS及其他極端分子的冒起創造空間。

《華爾街日報》：「ISIS未被擊敗」

《華爾街日報》認為，美國在打擊ISIS上取得進展，特朗普應記一功，問題是「ISIS仍然未被擊敗」。美國此時撤軍，只會對他的「伊朗戰略」和美國利益帶來破壞性影響。

評論引述五角大樓上月發表的一份報告指：在戰場上節節敗退的ISIS，轉趨地下發展，「它仍保持著部分官僚組織，而且繼續籌集資金。」這就說明，特朗普有關「ISIS已被擊敗」的判斷，其實是有問題的。

《華爾街日報》又認為，撤軍無助推動特朗普的「伊朗戰略」。這是因為，美軍一旦撤出敘利亞，特朗普將失去一個為伊朗在當地的「冒險主義」（adventurism）施加軍事成本的機會，「德黑蘭一眾教士將會欣喜若狂」。

另一方面，美國在中東的頭號盟友以色列，亦將難以阻止伊朗軍隊和民兵在敘利亞的活動，屆時爆發地區戰爭的風險增加。

美國撤出敘利亞，可能增加以色列的安全風險。圖為以色列總理內塔尼亞胡。(視覺中國)

評論進而批評，特朗普上任以來，曾經空襲敘利亞，懲罰被指向平民使用化武的巴沙爾（Bashar al-Assad）政權，「做了奧巴馬不敢做的事」。倘若特朗普撤軍，無疑是在朋友和敵人面前示弱，對美國沒有益處。

CNN：美國撤軍 明益普京

CNN批評特朗普的決定過於倉促，對巴沙爾、普京（Vladimir Putin）、伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）、ISIS，甚至阿蓋達來說，是一份「意想不到的聖誕禮物」。

美軍撤出敘利亞，最開心的可能是普京。圖為特朗普和普京早前在芬蘭會晤時的情況。(視覺中國)

外界原先以為，特朗普會基於兩大理由，拒絕輕易撤軍：其一是奧巴馬在2011年底宣布退出伊拉克，想不到這竟為ISIS冒起提供契機；其二是美國不應把敘利亞「送給」俄羅斯和伊朗。

CNN認為，如今特朗普令人意外地作出撤軍決定，可能會令美國打擊ISIS的戰果得而復失，直言對特朗普何以犯這種錯誤感到困惑。