特朗普貿易政策強壓　中國網絡出口商依然「信心滿滿」

據《金融時報》採訪報道，在美國關稅政策，以及退出萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）的威脅下，將貨品一件件以包裹形式直接送到美國零售客戶手中的中國網絡出口商，對行業前景依然樂觀。

聖誕節前夕，在中國義烏經營「跨境電子商貿」的陶新（音譯）正與其近200名下屬忙得不可開交，他們都忙着將各類化妝物、手飾等一件件打包，準備寄送給他們在美國網上商店亞馬遜（Amazon）的顧客。

陶先生對美國購物季節十分熟悉。他說：「在黑色星期五和聖誕節之間，我們的生意量比平日增長近5倍。」

在亞馬遜網站上，經常可以找到中國網絡出口商的產品，不少更能使用亞馬遜的特快送遞服務。（路透社）

直接郵寄貨品 能避過關稅

義烏國際商貿城有8萬家商鋪、佔地近750個足球場，以往經常吸引外國零售商前來辦貨，準備聖誕購物潮。

不過，今日義烏的不少商戶都繞過外國的零售商，透過亞馬遜等網上商店，直接接觸其客戶，把貨物一件件的直接寄送到他們手上。陶先生一個月的營業額就高達300萬美元，而每一件貨品的平均價值只得10美元左右。

此等做法可以避過美國對華貨品加徵的關稅──如果貨品價值不超過100美元，美國海關在正常情況下不會徵收任何關稅。因此，像陶先生一樣的中國網絡出口商，在貿易戰中，依然認為未來的生意額仍會向上增長。

特朗普對中國貨品開徵的高額關稅，未有阻礙「跨境電子商貿」的增長。（視覺中國）

跨境電子商貿成趨勢 中國佔其大宗

這種跨境電子商貿的全球總額，每年增長近30%，預計2018年將達至1,750億美元。其中，中國商家佔其大宗，其出口額達1300億美元。

北京當局也非常鼓勵這類新興的經營方法，主動為包括義烏在內的眾多城市，免除跨境電子商貿的增值稅。

外國的網上商店，亦有派員支援中國的出口商，除了提供經營培訓外，還會提供貸款及物流上的協助。陶先生就指亞馬遜的支援做得最好，所以他願意支付亞馬遜網站的上架費。

萬國郵政聯盟位於瑞士日內瓦的總部。（UPU FB）

特朗普威脅增郵費 中國網商開拓新市場

不過，近來特朗普威脅退出萬國郵政聯盟，勢將增加中國網絡出口商的運輸成本──有美國廠商就抱怨，在現行制度下，本地郵遞比同一件貨物由中國寄過來的成本更高。陶先生對此亦表示擔憂。

不過，他認為行業前景依然十分明朗：「轉變不會是一瞬間的事，所以我們會嘗試調整。」陶先生將會計劃開拓其他新興市場，諸如俄羅斯等；而今日從中國送到俄國的國際郵包已佔後者總量的91%。