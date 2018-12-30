《跨太平洋夥伴協定》生效　日媒：敦促美國重返TPP

《跨太平洋夥伴協定》（TPP）周日（12月30日）正式生效，11個成員國的部長級會議也將於2019年1月19日在日本東京舉行。 共同社報道，2017年退出TPP的美國，其農作物將不能享受區域內下調關稅的好處，相比歐洲產品會處於不利，日本有意勾起美國的焦慮情緒，還將敦促美國重返TPP。

TPP旨在消除各成員國之間的商品貿易障礙及關稅，將撤銷區域內逾95%商品品種的關稅，這個區域佔全球國民生產總值約13%，人口超過5億人。

共同社報道，TPP生效後，日本的商品包括工業品及農產品，逾95%品種都將撤銷關稅。日本之外的各國，未來也將對全部商品品種的超過99%撤銷關稅。TPP生效將推動日本的汽車等工業品出口，也有望讓食品價格下調。不過以牛肉和豬肉為中心的廉價農產品會流入日本，對當地農業造成考驗。

美國總統特朗普2017年決定退出TPP，共同社報道便指，日本有意勾起美國的焦慮情緒，以此在談判桌上佔據優勢，還將敦促美國重返TPP。報道更稱，這個自由貿易區的形成，也有一層較強的意義，就是應對影響力增加的中國。

TPP周日將先在6個國家包括日本、墨西哥、新加坡、加拿大、新西蘭及澳洲生效，除了撤銷和下調工業品及農產品的關稅外，還將啟動有關貿易及投資的共同規則。

（共同社）