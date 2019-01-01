俄副總理連批中國　經貿合作遇逆風

從習近平和普京互祝生日，到中國參加俄國「東方─2018」戰略軍事演習，兩國合作確實日益緊密，不過在經貿領域，似乎出現了一些波折： 《美國之音》在12月26日和30日先後報道，俄國第一副總理兼財長西盧安諾夫（Anton Siluanov），批評中國在俄國的一個高鐵項目缺乏經濟效益，以及抱怨北京拒絕簽署在雙邊貿易中「去美元」、改為使用兩國貨幣結算的協議。

俄副總理：「莫斯科－喀山」高鐵欠效益

西盧安諾夫所指的高鐵項目，就是中國參與建設、連接莫斯科和喀山的鐵路路段。他在12月25日表示，高鐵項目通常在人口稠密和人員流動較多的地區實施，如果在莫斯科和聖彼德堡之間建設高鐵，或許是正確的決定。

但他話鋒一轉，形容「莫斯科－喀山」高鐵卻未必如此，因為即使可以收回成本，但基於莫斯科和喀山已有空中交通聯繫，「不管怎樣飛機總比高鐵快」。

對於這條將來可能延伸至北京的鐵路，他認為假如利用它來運載貨物，成本將非常昂貴，與海運和普通鐵路運輸相比，經濟上同樣賠錢，「即使在中國，高鐵也並非到處都能盈利」。

報道又指，普京今年6月回答民眾現場提問時表示，中國參與「莫斯科－喀山」高鐵項目，可以鞏固雙方聯繫、促進兩國關係發展。但有消息指，他在10月份對有關項目提出質疑，要求政府再作討論；一個月後，他還下令交通部根據中國使用高鐵的經驗，對「莫斯科－喀山」高鐵項目的經濟效益展開評估。

報道指，普京對「莫斯科－喀山」高鐵的經濟效益有所質疑。圖為他與西盧安諾夫「密密斟」時的情況。（視覺中國）

北京拒簽中俄貨幣結算協議

另一方面，為了應對西方制裁，俄羅斯一直爭取中國支持，希望雙邊貿易能以兩國貨幣結算，擺脫對美元的依賴，但莫斯科的努力似乎遇到挫折──西盧安諾夫批評，中國不想簽署相關協議，甚至連無須承擔任何責任的備忘錄式文件，中國也不希望簽署。

長遠來說，中俄使用本國貨幣結算，應是一大趨勢，但兩國目前使用美元結算的比例，仍然佔大約88%。《美國之音》引述俄羅斯金融網評論指，中國此刻拒簽「去美元」協議，等同向與西方交惡的普京潑了一盤冷水。

自從「克里米亞危機」以來，普京一直希望擺脫西方對俄國的制裁，為此他著力加強與中國在政治、軍事和經濟等層面的聯繫。(視覺中國)

報道引述俄國《生意人報》的分析指，中美正在進行貿易談判，為了取悅華府，北京拒絕同莫斯科簽署「去美元」協議，可能是基於政治考量，因為中國不想讓美國覺得，中國正在幫助俄羅斯共同抵抗西方制裁。

《美國之音》同時引述時事評論員尼科里斯基說，如果不看兩國官媒報導，中俄關係並非如外界想像中那麼好，「直截了當地說，我覺得俄羅斯看待中國仍然很負面……除了軍事和政治領域，雙方在其他領域的合作，未來還會遇到許多問題。」