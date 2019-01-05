美媒引述FBI及司法部警告：中國要取代美國成為世界盟主

中美貿易戰爆發，有分析指是因美國警戒中國崛起以致威脅美國在世界的盟主地位。美國全國公共廣播電台（NPR）周五（4日）引述美國聯邦調查局及司法部人員的報道，說明他們現在視中國威脅比俄羅斯的還要嚴重。

美國司法部在2018年12月起訴兩名隸屬中國黑客組織APT10的成員，指他們與中國政府合作，入侵了12個州超過45家公司的電腦網絡。（Getty Images）

美國聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）表示，中國的目的就是「取代美國成為世界盟主地位」，而方法是「使用各種違法手段」，當中包括利用黑客入侵公司及大學網絡，盜取資訊。

FBI局長：中國盜竊技術以嘗試超越美國

克里斯托弗雷表示：「這正是中國的手法，他們利用這方法嘗試超越我們。」

美國助理司法部長德默斯（John Demers）亦稱中國正嘗到取代美國：「中國的方法就是偷及複製，先盜取美國的知識產權，然後把技術複製。先在中國國內取代美國公司，然後是全世界。」

美國司法部在2018年12月起訴兩名隸屬中國黑客組織APT10的成員，指他們與中國政府合作，入侵12個州超過45家公司的電腦網絡，運送了數千萬億容量的機密數據。

2015年中國曾向奧巴馬政府承諾不會因經濟活動進行網絡攻擊，但司法部指出起初雖有所改善但現在黑客的活動已恢復活躍起來。司法部稱這些黑客的入侵活動持續12年。

報道稱美國過去一直視俄羅斯為美國長期的頭號威脅，但現時已把焦點集中在中國上，中國已成為美國的針對對象。

（NPR）