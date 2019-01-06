蓬佩奧下周訪中東8國　沙特談雙邊關係與卡舒吉

撰文：洪怡霖
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美國務院周五（4日）發布聲明指，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）計劃下周二（8日）前往中東8國，展開為期1周的訪問。他準備與沙特阿拉伯（Saudi Arabia）國王薩勒曼（King Salman）談及也門、伊朗、敘利亞及雙邊合作問題。
.@SecPompeo will travel to Jordan, Egypt, Bahrain, United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, Oman, and Kuwait, January 8-15. https://t.co/4KBUdMITQ5— Department of State (@StateDept) 2019年1月4日
蓬佩奧打算依次訪問約旦（Jordan）、埃及（Egypt）、巴林（Bahrain）、阿聯酋（United Arab Emirates）、卡塔爾（Qatar）、沙特阿拉伯、阿曼（Oman）和科威特（Kuwait）。
他計劃在沙特阿拉伯與薩勒曼會晤，尋求制止也門衝突的方法，同時跟進沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年10月2日在沙特駐土耳其伊斯坦堡領事館內被殺一事的最新情況。
這是蓬佩奧自總統特朗普（Donald Trump）宣布從敘利亞撤軍以來首次中東之行。
（美國務院）