【中美貿易戰】美媒：中國經濟走弱並非美國對華談判籌碼

美國《紐約時報》周一（7日）發表的一篇評論文章稱，面對着美國金融市場近期出現的動盪，以及經濟學家發出的一系列預警信號，美國總統特朗普（Donald Trump）仍然堅信，美國在與中國進行的首輪貿易中掌握優勢，但實施是，貿易戰均對中美兩國經濟產生不少影響，美國農業、汽車業以及科技產業深受其害。

中國經濟走弱 美國亦不能獨善其身

文章稱，特朗普對中國經濟的看法是正確的，美國對2500億美元中國商品加徵關稅，確實對中國造成不良影響。不過特朗普卻忽略中國經濟走弱的同時，美國經濟也不能獨善其身，尤其是給美國企業、農民以及消費者帶來的危害。

文章引述美國康奈爾大學國際貿易教授普拉薩德（Eswar Prasad）指，儘管槓桿的平衡似乎已經向有利於美國的方向傾斜，但有跡象表明，在中國經濟出現放緩的同時，美股暴跌以及人們對美國經濟增長放緩的擔憂，會使雙方恢復到更為平衡的狀態。他續指，最好的結果是雙方停止進一步的貿易敵對行動，而此前採取的貿易制裁仍有可能繼續。

文章還認為，受美國政府局部停擺、美聯儲局加息、減税政策提振效應減弱等因素影響，美國經濟也面臨着諸多問題，但特朗普並未對此表示擔憂。

農業、汽車和科技產業深受貿易戰衝擊

另據路透社2018年12月29日報道，貿易戰在2018年分別給中美雙方造成了數十億美元的損失，其中農業首當其衝，汽車業以及科技產業亦深受其害。

農業方面，美國珀杜大學（Purdue University）的教授泰納（Wally Tyner）表示，由於北京對美國進口大豆、玉米以及小麥等農作物徵收報復性關税，導致兩國在2018年分別損失約29億美元。

科技產業方面，受美國關税打擊，中國消費者不得不從其他國家購買手機電池等產品。美國消費者技術協會（Consumer Technology Association）委託進行的一項研究顯示，美國對中國產品徵收的關税，使科技產業每月額外損失近10億美元。而美國零售業、製造業以及建築業，則將因貿易戰提升的成本轉嫁給消費者。

而美國底特律三大汽車製造商，福特（Ford）、快意佳士拿（Fiat Chrysler）及通用汽車（General Motors）均表示，過高的關税使它們在2018年各自損失近10億美元利潤。

（紐約時報／路透社）