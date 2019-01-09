【中美貿易戰】談判變數多　中國是否履行承諾成關鍵

中美貿易戰仍然持續，《紐約時報》周三（9日）發表評論文章指出，雖然北京在降低關稅和採購美國商品上讓步，但外界對中國政府能否切實履行保護知識產權、停止強制技術轉移，以及營造公平競爭環境等承諾存疑。另一方面，中美貿易談判仍有諸多變數，華府或者會在中國未作出足夠妥協下，與北京達成共識。

中美貿易談判之間存在許多變數，當中包括美國總統特朗普（Donald Trump）最喜愛的晴雨表之一——美國股市。文章指出，美股因貿易緊張關係而出現暴跌，假如股市持續波動，特朗普或許會在中國未做太多妥協下，以「宣稱勝利」的方式結束貿易戰。

在中美貿易談判再次展開之際，朝鮮領袖金正恩訪華，為談判增添變數。這使中國或可以利用朝核問題對華府造成更大壓力，促使兩國達成協議。

中美貿易戰：在中美貿易談判之際，朝鮮最高領袖現身中國，為談判增添變數。（路透社）

除了外在環境與變數之外，中國會否切實履行承諾亦是重點之一。文章引述熟悉美國決策的人士指出，雖然現在是對華鷹派代表美國談判，但即使是鴿派也在煩燥，擔心中國能否有效地履行新承諾。

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）學者肯尼迪（Scott Kennedy）指出，北京迄今付出的努力加起來，是中國對外經濟政策的「適度調整」，但這與美國和其他國家所尋求的自由化政策仍有一大段距離。

中美貿易戰：中國擬定法案，阻止地方官員對外資公司進行強制技術轉讓，中美兩國專家對此看法不一。圖為兩國元首在阿根廷G20峰會期間會面，並達成90日的貿易停戰協議。（路透社）

在知識產權問題方面，中國2018年12月公布了一份草擬法案，阻止地方官員以強制技術轉讓的手段，要求外資公司以此作為投資的代價。

然而，喬治華盛頓大學（George Washington University）中國法律專家克拉克（Donald Clarke）認為草案措辭含糊，而且與許多中國法律一樣，假如地方政府不加強執行，該法律就會變得不切實際，而且地方官員仍可在企業背後操作技術轉讓的過程。

惟中國分析人士指出，中國法律一般很簡潔，但當局正用心擬定有關禁止技術轉讓的法規，反映北京願意解決中美磨擦的態度，這保證亦相當顯著。分析人士又指出，真正工作在於如何執行這些法規，對外經濟貿易大學中國世貿研究院長屠新泉認為，不論如何，這已減少美國對華的不滿。

（紐約時報）