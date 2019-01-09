【中美貿易戰】華爾街日報：貿易磋商有進展　部長級會談成關鍵

撰文：凌俊賢
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中美貿易戰仍然持續，兩國新一輪貿易談判「加時作賽」至周三（9日），美國總統特朗普在社交網站貼文稱讚談判進程；中國外交部發言人陸慷周三（9日）亦在例行記者會上表明，可以確認中美貿易磋商已經結束，官方稍候就會發布相關消息。
《華爾街日報》同日稱，美中兩國貿易談判開始縮窄分歧，圍繞中國擴大美國進口以及進一步的市場開放政策方面取得了一定進展，但距離達成協議仍有較長路程。
美國談判團成員、能源部助理部長溫伯格（Steven Winberg）透露，會談進展良好，總統特朗普亦在社交網站上貼文稱讚談判進程。《華爾街日報》引述一名中國官方人員透露，談判具建設性。
報道指出，雙方仍然存在分歧，美方對如何保證中方不會強行要求技術轉移未有最終答案，對中方需增購多少美國貨品和服務亦未達成共識，不過中美雙方都開始作出一定讓步，預料美國貿易代表辦公室（USTR）代表萊特希澤（Robert Lighthizer），與中國國務院副總理劉鶴的本月部長級磋商，會成為今後關鍵。
不過報道指出中方已向美方提出草案，以改善美方批評的不公平貿易及工業政策。同時中方亦同意取消對美國汽車和零部件的懲罰性關稅，重新購買美國大豆。在周二（8日），中國農業農村部宣布批准進口五種新的基因改造農作物，為美國農業公司向中國出售更多生物科技種子舖平道路。
（綜合報道）