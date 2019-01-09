【中美貿易戰】華爾街日報：貿易磋商有進展　部長級會談成關鍵

中美貿易戰仍然持續，兩國新一輪貿易談判「加時作賽」至周三（9日），美國總統特朗普在社交網站貼文稱讚談判進程；中國外交部發言人陸慷周三（9日）亦在例行記者會上表明，可以確認中美貿易磋商已經結束，官方稍候就會發布相關消息。

《華爾街日報》同日稱，美中兩國貿易談判開始縮窄分歧，圍繞中國擴大美國進口以及進一步的市場開放政策方面取得了一定進展，但距離達成協議仍有較長路程。