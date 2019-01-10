【中美貿易戰】雙方聲明未提具體結果細節　未公布下輪談判時間表

中美兩國貿易談判在北京經過三日磋商後，於周三（9日）落幕。惟兩國聲明未提及會晤的結果，也未有提到下一輪談判的時間表。

美國貿易代表處（USTR）發表聲明，指中國承諾向美國買入大量農業、能源等產品，但同時重申北京方面可以在貿易問題上有必要的結構改變，和解決雙方的結構上問題。

中國商務部周四（10日）亦指，雙方在北京舉行經貿問題副部級磋商中，積極落實兩國元首重要共識，就共同關注的貿易問題和結構性問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解，為解決彼此關切問題奠定基礎。雙方同意繼續保持密切聯繫。

路透社提到，中國承諾買入美國產品無疑向華府發出正面訊號，但未能解決美方要求中方改變貿易結構的問題。報道指，會後未有公布往後面對面談判時間表，暫時仍未知談判代表能夠在90天內取得多大進展。

華盛頓智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）的中國問題專家史劍道（Derek Scissors）稱，現時雙方仍有時間達成協議，但很大程度在於華府是否願意接受北京對改變經濟結構的承諾。

英國《金融時報》（Financial Times）引述美國前副貿易代表卡特勒（Wendy Cutler）指，雖然中美之間談判氣氛有所改善，但雙方仍然存有重大分歧，談判破裂的情況仍有可能出現，引發新一輪徵稅。

美國CNBC亦引述政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的專家團隊稱，今次的中美副部級磋商反映雙方在貿易問題上取得進展。報道提到，談判「加時」意味雙方在三日的談判上有實質討論，另外美國貿易代表處的聲明亦反映北京正以積極購入美國商品的方法，減輕中國需要作出結構上改變的壓力。

（綜合報道）