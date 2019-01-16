【英國脫歐】外媒：文翠珊一錯再錯　困局中須妥協

英國下議院周二（15日）表決脫歐協議草案，以432票比202票大比數否決草案，首相文翠珊慘敗而回，同時要面臨在野工黨提出的不信任動議。 英國定於3月29日正式脫歐。如今「大限將至」，但英國國內對脫歐仍未有共識。《香港01》綜合以下外媒觀點，從多角度解構現時局面。

英國廣播公司：文翠珊無盡的噩夢

英國廣播公司（BBC）政治編輯金斯貝格爾（Laura Kuenssberg）撰文指，唐寧街10號（10 Downing Street）之所以身陷困境，其中一個原因是他們做過很多錯誤決定。文翠珊面臨不信任動議之際，表明政府會聆聽國會的意見，但其實她早應如此做。

文翠珊一方面未能獲得大多數支持，另一方面反對聲音亦未有統一立場。應該與歐盟更決斷「分手」，抑或「軟脫歐」，種種分歧都導致文翠珊政府陷入分裂。現時在英國政壇，政治光譜上各端都無共識，這是文翠珊無盡的噩夢。

《泰晤士報》：文翠珊錯在拒絕向公眾坦誠

《泰晤士報》（The Times）形容，文翠珊在脫歐談判中表現差劣，並浪費兩個月時間將賭注放在一場不必要的大選上。歐盟之所以能夠取得27個成員國的共識，是因為談判過程透明，詳細列出其立場。反之，文翠珊在談判上處處隱瞞，拒絕接觸其他政黨、商界和工會，甚至對脫歐抱有不切實際的期望，不願接受讓步。

如果文翠珊要繼續留任首相，就必須即時改變策略，盡一切所能避免出現無協議脫歐的情況。她亦需要考慮接受自己早前斷言拒絕的措施，例如永久留於關稅同盟、舉行二次公投等。如文翠珊未能避免出現亂局，國會將為國家另覓領導人。

英國脫歐：文翠珊政府慘吞近百年最大敗仗。政府失勢之際，文翠珊周三（16日）亦要面臨在野工黨提出的不信任動議。（路透社）

《英國電訊報》：文翠珊錯誤解讀歐盟、保守黨以至國會

《英國電訊報》（The Telegraph）指出，文翠珊一直都錯誤解讀各方，包括2017年大選時的選民、歐盟、契克斯（Chequers）峰會時的內閣成員和現時的國會。文翠珊最失敗的是在於未能達到脫歐公投目的，與歐盟來一個「斷捨離」，選邊站然後據理力爭。她想滿足所有人，包括布魯塞爾，但換來的是「兩邊不靠岸」。

從目前情況而言，國會難以就脫歐協議達成共識。接下來的其中一個問題就是如何應對無協議脫歐。而文翠珊亦要轉向歐盟，交代為何協議未獲通過。倫敦政府必須重新贏得國會信任，重新考慮協議，並統一戰線再與歐盟交涉。

《紐約時報》：「軟脫歐」與二次公投二選一

《紐約時報》（New York Times）引述歐洲改革中心（Centre for European Reform）副總監John Springford指，文翠珊已對現時情況失去控制，在國會慘輸230票後，她的脫歐版本已經「死亡」。如果國會取得大致共識，得出對未來的清晰建議，文翠珊有可能再次與歐盟談判。但要取得工黨支持，就必須採取「軟脫歐」策略。因此，目前的選擇是在於「軟脫歐」和二次公投之間。

（綜合報道）