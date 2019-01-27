英國學者：中國將會如此強大　不應視作敵人

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美國《華盛頓郵報》（Washington Post）上周五（25日）發表一篇題為《達沃斯課堂：中國來了》的分析文章稱，在特朗普式混亂即將來臨的情況下，中國國家主席習近平以國際秩序捍衛者形象出席2017年達沃斯會議。時隔2年，與會的國家副主席王岐山再次重申北京領導人的立場。

有英國學者認為，中國正在壯大並造成某種威脅，但亦正因如此，所以不應把中國視作敵人。

文章指出，當前世界局勢不如2年前般平靜，中美兩國正陷於貿易戰，同時有觀察家煩惱萌芽中的中國威權政府或會重塑世界的政治格局。

惟文章作者從2019年達沃斯會議觀察認為，中國並非某些人所指的妖魔，而更像是機遇。若不提及中國的構想或實踐，似乎沒有任何有如貿易、氣候變化和新技術的重要對話值得展開。

英國皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）所長希佩爾（Karin von Hippel）表示，「中國的確是2019年所有人都談及的國家。中國是壯大中的勢力，也明顯地在某方面成為一種威脅，但同時因為中國是如此的大，並將會變得如此強大，所以我們不應把中國視為敵人」。她認為，所有人都務必找到對華合作的途徑。

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