【委內瑞拉政變】反對派領袖瓜伊多感謝國際社會支持

撰文：高源樺
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委內瑞拉上周三（1月23日）爆發政治危機，反對派領袖兼國會議長瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統，獲歐美多國支持，連總統馬杜羅（Nicolas Maduro）委任的駐華盛頓軍官亦力撐他為合法總統。
瓜伊多上周六（26日）於集會上，感謝國際社會支持他接管政府。
瓜伊多上周六在首都加拉加斯（Caracas）與2000名支持者見面，他在集會上感謝國際社會給予他愈來愈多的支持，並承諾會致力讓總統馬杜羅下台。這位臨時總統還特別感謝英國，拒絕提取12億美元黃金予馬杜羅政府。
聯合國安理會同日應美國要求召開會議，商討委內瑞拉政治危機。英國、德國、法國等國要求馬杜羅8日內重新舉行選舉，否則將承認瓜伊多是委內瑞拉的臨時總統。
委內瑞拉駐華盛頓大使館的陸軍上校席爾瓦（Jose Luis Silva）發放影片聲明，承認瓜伊多為合法總統，並呼籲其他軍人跟隨。
瓜伊多於Twitter貼文，歡迎席爾瓦的訊息，鼓勵其他人變節。
1/2— Juan Guaidó (@jguaido) 2019年1月26日
Pude ver y tomar nota del mensaje enviado por el Coronel José Luis Silva Silva agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington.
Ante eso damos la bienvenida a él y a todos los que con honestidad se quieran apegar a la CRBV y a la voluntad del pueblo venezolano. https://t.co/mEaqCLPvy7