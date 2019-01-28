【中美貿易戰】劉鶴迎三大難題　專家：誰先讓步誰就是輸家

中國國務院副總理劉鶴周三（30日）率團出訪華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）為首的代表團展開新一輪貿易談判，外界預料雙方討論中國經濟「結構性」轉變的三大問題。 儘管中美雙方都有壓力要達成共識，但有專家認為中美之間是一場「膽量遊戲」，誰先讓步，誰將會成為輸家。

英國《金融時報》分析認為，中美貿易談判來到關鍵時刻，雙方剩下一個月時間達成協議，否則面臨新一輪關稅升級。

報道指，相對縮減美國對華貿易逆差的次要問題，美國更着眼要求中國在經濟政策上展開大量「結構性」轉變，包括掠奪美國知識產權、歧視美國公司，以及北京對某些行業的大肆補貼政策。

對北京而言，除非基本放棄當前經濟模式，否則幾乎不能滿足美方上述的要求。這不但是劉鶴將要面對的三大難題，也是中美貿易為何如此棘手的原因。

英國廣播公司（BBC）周日（27日）的分析文章指出，除了中國之外，美國也同時承受壓力，要與中方達成共識。文章指，很多美國公司不滿總統特朗普（Donald Trump）向中國出口至美國的貨品徵收關稅，影響他們的業務。

雖然中美雙方皆有壓力要達成共識，但華盛頓埃金—岡普律師事務所（Akin Gump）的國際貿易律師斯蒂芬．科（Stephen Kho）認為，中美之間終究是一場「膽小鬼博弈」（The game of chicken），誰首先讓步，便很可能成為最大輸家。